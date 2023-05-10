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Лавров: есть данные, что США создают «Армию свободной Сирии» с участием ИГ

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по имеющимся данным, Соединённые Штаты приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием террористов для дестабилизации ситуации в САР.

«По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой «Армии свободной Сирии» с участием представителей местных арабских племён, боевиков ИГ* и других террористических организаций», — заявил он.

По его словам, боевиков американские власти намерены использовать для нападений против законных вооружённых властей САР и для дестабилизации обстановки в стране.

Ранее сообщалось, что трое сирийских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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