ЦПВС: трое сирийских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что трое сирийских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков в провинции Латакия.
ЦПВС: трое сирийских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков
  • AP

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы один обстрел и два удара беспилотными летательными аппаратами со стороны террористической группировки «Исламская партия Туркестана»* по позициям сирийских правительственных войск... В результате атак террористов погибли трое, получили ранения двое сирийских военнослужащих», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что боевики намерены провести ряд провокационных обстрелов в сирийском Идлибе с применением БПЛА.

* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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