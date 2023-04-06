ЦПВС: боевики в Идлибе готовятся к обстрелам сирийских позиций с применением дронов

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что боевики из запрещённой в России террористической группировки «Исламская партия Туркестана»* намерены провести ряд провокационных обстрелов в Идлибе с применением БПЛА.

«По информации, полученной российским Центром по примирению враждующих сторон, боевики террористической группировки «Исламская партия Туркестана», занимающие позиции в районе населённого пункта Кдура провинции Идлиб, осуществляют подготовку к проведению провокационных обстрелов по позициям сирийских правительственных сил, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Гуринов сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны террористов.

1 апреля сообщалось, что в Сирии боевики дважды пытались прорваться на территорию, подконтрольную правительственным силам в провинции Идлиб, — в районе Эд-Дана и Джубаса.

В конце марта ЦПВС сообщал о фактах хищения боевиками помощи из Турции в зоне деэскалации в Идлибе.

* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.