ЦПВС сообщил о фактах хищения боевиками помощи из Турции в зоне деэскалации в Идлибе 

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил о фактах хищения боевиками гумпомощи из Турции в зоне деэскалации в Идлибе.
ЦПВС сообщил о фактах хищения боевиками помощи из Турции в зоне деэскалации в Идлибе 
  • AP

Он отметил, что, как рассказали жители населённых пунктов в Идлибе, «имеют место факты разграбления поставок гуманитарной помощи, поступающей с территории Турции, членами радикальных бандформирований».

Гуринов добавил, что за сутки в населённых пунктах Пталус провинции Тартус и Эс-Саан провинции Хама было проведено две гуманитарные акции, в рамках которых жителям передали продовольствие и вещи.

22 марта в ЦПВС сообщили, что доставку гуманитарных грузов в аэропорт в Алеппо (Сирия) приостановили после того, как четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли по нему удар.

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