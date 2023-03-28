ЦПВС сообщил о фактах хищения боевиками помощи из Турции в зоне деэскалации в Идлибе 

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил о фактах хищения боевиками гумпомощи из Турции в зоне деэскалации в Идлибе.

Он отметил, что, как рассказали жители населённых пунктов в Идлибе, «имеют место факты разграбления поставок гуманитарной помощи, поступающей с территории Турции, членами радикальных бандформирований».

Гуринов добавил, что за сутки в населённых пунктах Пталус провинции Тартус и Эс-Саан провинции Хама было проведено две гуманитарные акции, в рамках которых жителям передали продовольствие и вещи.

22 марта в ЦПВС сообщили, что доставку гуманитарных грузов в аэропорт в Алеппо (Сирия) приостановили после того, как четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли по нему удар.