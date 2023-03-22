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ЦПВС: доставка гумпомощи в Алеппо приостановлена после удара F-16 ВВС Израиля

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Доставку гуманитарных грузов в аэропорт в Алеппо (Сирия) приостановили после того, как четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли по нему удар.
ЦПВС: доставка гумпомощи в Алеппо приостановлена после удара F-16 ВВС Израиля
  • AP

Об этом в ходе брифинга рассказал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, четыре израильских F-16 22 марта в период с 03:46 до 03:55 нанесли ракетный удар из восточной части акватории Средиземного моря.

В результате удара в Алеппо была повреждена инфраструктура международного аэропорта Эн-Найраб, в том числе взлётно-посадочная полоса и радиолокатор.

«Работа аэропорта приостановлена, в связи с чем доставка гуманитарных грузов временно не осуществляется», — рассказал Гуринов.

Утром 22 марта стало известно, что армейские самолёты Израиля нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Алеппо.

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