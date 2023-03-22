Узнать больше

Минобороны Сирии: Израиль нанёс несколько ракетных ударов по району аэропорта Алеппо

Короткая ссылка
Самолёты Израиля нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Алеппо, заявили в Минобороны Сирии.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Израиль нанёс несколько ракетных ударов со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, атаковав район международного аэропорта Алеппо.

Кроме того, аэропорту Алеппо причинён материальный ущерб.

12 марта замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что два израильских истребителя нанесли ракетный удар по Сирии.

В результате три человека погибли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить