Минобороны Сирии: Израиль нанёс несколько ракетных ударов по району аэропорта Алеппо
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что Израиль нанёс несколько ракетных ударов со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, атаковав район международного аэропорта Алеппо.
Кроме того, аэропорту Алеппо причинён материальный ущерб.
12 марта замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что два израильских истребителя нанесли ракетный удар по Сирии.
В результате три человека погибли.