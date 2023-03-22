Минобороны Сирии: Израиль нанёс несколько ракетных ударов по району аэропорта Алеппо

Самолёты Израиля нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Алеппо, заявили в Минобороны Сирии.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Израиль нанёс несколько ракетных ударов со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, атаковав район международного аэропорта Алеппо.

Кроме того, аэропорту Алеппо причинён материальный ущерб.

12 марта замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что два израильских истребителя нанесли ракетный удар по Сирии.

В результате три человека погибли.