Истребители ВВС Израиля нанесли удар по Сирии, три человека погибли
- AP
«Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли ракетный удар, вследствие которого в населённых пунктах Масьяф и Сафсафа, повреждены здания научно-исследовательских центров», — цитирует его РИА Новости.
Гуринов отметил, что, по данным сирийской стороны, три человека погибли.
7 марта четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар из акватории Средиземного моря по сирийскому аэропорту Алеппо.
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что авиаудар Израиля значительно усложнил доставку гумпомощи.