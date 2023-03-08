ООН: авиаудар Израиля по аэропорту Алеппо значительно усложнил доставку гумпомощи
Его слова приводит РИА Новости.
«Закрытие аэропорта может иметь тяжёлые гуманитарные последствия для людей в Алеппо, а также может отразиться на более широкой категории населения, нуждающейся в гумпомощи», — сказал Хак.
Он отметил, что приостановлены все гуманитарные рейсы ООН из Алеппо, с помощью которых перевозились гуманитарные работники и грузы по Сирии.
В ООН призвали все стороны соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву.
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля 7 марта нанесли ракетный удар из акватории Средиземного моря по сирийскому аэропорту Алеппо.