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ООН: авиаудар Израиля по аэропорту Алеппо значительно усложнил доставку гумпомощи

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Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что авиаудар Израиля по аэропорту Алеппо значительно усложнил доставку гумпомощи.

Его слова приводит РИА Новости.

«Закрытие аэропорта может иметь тяжёлые гуманитарные последствия для людей в Алеппо, а также может отразиться на более широкой категории населения, нуждающейся в гумпомощи», — сказал Хак.

Он отметил, что приостановлены все гуманитарные рейсы ООН из Алеппо, с помощью которых перевозились гуманитарные работники и грузы по Сирии.

В ООН призвали все стороны соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля 7 марта нанесли ракетный удар из акватории Средиземного моря по сирийскому аэропорту Алеппо.

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