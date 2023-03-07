ЦПВС: четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля ударили по аэропорту Алеппо
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Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Нападение произошло 7 марта с 02:02 до 02:13.
В результате получили повреждения взлётно-посадочная полоса и радиолокатор аэропорта.
Работа воздушной гавани приостановлена, доставка гуманитарных грузов из зарубежных стран не осуществляется.
Ранее Минобороны Сирии заявило, что международный аэропорт Алеппо приостановил работу после воздушной атаки со стороны Израиля.