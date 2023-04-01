Боевики попытались прорваться на территорию правительственных сил в сирийском Идлибе
- AP
Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
В результате боестолкновения один сирийский военный погиб, один ранен.
24 марта стало известно, что в сирийской провинции Алеппо террористы попытались прорваться на территорию Урум-эс-Сугра, которая контролируется правительственными силами. При отражении атаки уничтожены девять боевиков.
* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.