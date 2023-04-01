Боевики попытались прорваться на территорию правительственных сил в сирийском Идлибе

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В Сирии боевики «Исламской партии Туркестана»* дважды пытались прорваться на территорию, подконтрольную правительственным силам в провинции Идлиб, это произошло в районе Эд-Дана и Джубаса.
Боевики попытались прорваться на территорию правительственных сил в сирийском Идлибе
  • AP

Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

В результате боестолкновения один сирийский военный погиб, один ранен.

24 марта стало известно, что в сирийской провинции Алеппо террористы попытались прорваться на территорию Урум-эс-Сугра, которая контролируется правительственными силами. При отражении атаки уничтожены девять боевиков.

* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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