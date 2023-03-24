Сирийские военные отразили попытку боевиков прорваться в населённый пункт в Алеппо

В сирийской провинции Алеппо террористы попытались прорваться на территорию Урум-эс-Сугра, которая контролируется правительственными силами. При отражении атаки уничтожены девять боевиков. Со стороны армии Сирии погиб один военный, шестеро получили ранения.

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Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. «В провинции Алеппо, в районе населённого пункта Урум-эс-Сугра, боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам. При отражении атаки боевиков погиб один, ранено шесть сирийских военнослужащих», — сказал он. Правительственными войсками «уничтожены девять боевиков», добавил Гуринов. * «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.