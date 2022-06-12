«Один из самых знаковых проектов»: замдиректора ИИМК РАН — о перспективах реставрации Триумфальной арки Пальмиры в Сирии

Российские и сирийские специалисты завершили сбор и анализ данных о повреждениях, нанесённых террористами Триумфальной арке античного города Пальмира в Сирии. Об этом в интервью RT рассказала руководитель российской миссии по восстановлению Пальмиры, заместитель директора, заведующая отделом охранной археологии Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьёва. По её словам, эти мероприятия — лишь предварительный этап, который необходим для определения дальнейшей стратегии по восстановлению культурного памятника: соответствующие решения будут приниматься экспертами ЮНЕСКО. С точки зрения Натальи Соловьёвой, если реставрационный проект в Пальмире будет реализован, это поднимет престиж российской науки.

— Наталья Фёдоровна, по вашему мнению, когда нужно восстанавливать исторические памятники, а когда нет? Ведь разрушения — это тоже своего рода печать истории? Например, ЮНЕСКО когда-то решила не восстанавливать статуи Будды в Афганистане, взорванные талибами. Почему же было решено реставрировать объекты в Пальмире?

— К каждому памятнику нужен индивидуальный подход. Если речь идёт об объекте археологического наследия, то такой памятник или сохраняется в земле, или раскапывается, а все артефакты перемещаются в музеи и специальные хранилища и служат науке. Если же речь идёт об архитектурных сооружениях, то их нужно сохранить методом консервации или реставрации.

Пальмира прежде всего — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, один из самых известных мировых памятников культуры. В таких случаях действуют особые требования к реставрации и сохранению памятника. Все эти правила прописаны в специальных документах. Отмечу, что объекты Пальмиры уже подвергались реставрации. И учитывая, как варварски уникальные объекты Пальмиры были уничтожены террористами, то и мировому сообществу, и сирийцам хотелось бы по возможности восстановить эти памятники.

Триумфальная арка в Пальмире

Gettyimages.ru

© Nick Brundle Photography

— То есть это не первый проект реставрации в истории Пальмиры?

— Да, в своё время реставрацией архитектурных сооружений Пальмиры занимались и французы, и швейцарцы, и поляки, и сами сирийцы. Триумфальную арку, например, в 1930-х годах реставрировали специалисты из Франции.

Пока речь идёт только о начальном этапе работ в Пальмире. Сейчас политическая ситуация в стране стабилизировалась, поэтому пора задуматься о реставрации ряда объектов. В самом плачевном состоянии находится храм Бэла. Вопрос о его реставрации даже не стоит на повестке дня, поскольку неясно, возможно ли это сделать в принципе.

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Рядом с Пальмирой находится современный город Тадмор, который всегда жил за счёт туризма — сюда ежегодно приезжали миллионы путешественников. И сейчас нужно думать не только о реставрации Пальмиры, но и восстановлении нормальной жизни Тадмора. Сюда возвращаются беженцы, покинувшие его в годы войны, и очень важно, чтобы у всех этих людей вновь появился достойный уровень жизни.

Надо сказать, что туристы уже начинают снова приезжать в Пальмиру. Однако для полноценного восстановления турпотока важно, чтобы артефакты были возвращены в местный музей, который необходимо отремонтировать. И конечно, нужно постараться отреставрировать хотя бы часть из того, что было взорвано террористами.

— Каков алгоритм реставрационных работ и их примерные сроки?

— Мы давно работаем в Пальмире. Наши специалисты создали 3D-модель всей Пальмиры и передали её ЮНЕСКО и Сирии. Эта работа длилась с 2016 по 2020 год. При этом сирийская сторона с самого начала говорила о желании восстановить Триумфальную арку. В 2021 году было принято решение о её реставрации усилиями российских и сирийских специалистов. Однако до этой стадии ещё далеко — прежде необходимо проделать большой объём работы. Есть определённые мировые стандарты.

Так, если объекту культурного наследия был нанесён ущерб — намеренное разрушение в ходе вооружённого конфликта или в результате других природных или антропогенных воздействий, — нужно выполнить так называемое посттравматическое реагирование.

Город Тадмор, Сирия

Gettyimages.ru

© Oliver Gerhard

Для этой процедуры существует специальный алгоритм. Первоначальная оценка воздействия должна быть проведена сразу по окончании разрушительных событий. Крайне важно на самой ранней стадии описать нанесённый ущерб и сохранившиеся элементы памятника. Такая оценка должна включать первичное определение и документирование повреждений и защиту сохранившихся элементов объекта.

Весной этого года мы закончили первую часть работы — построили высокоточную 3D-модель текущего состояния Триумфальной арки и зафиксировали её современное состояние, собрали материалы из архивов.

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Далее началась работа по устранению повреждений. В данном случае это разбор завала, образовавшегося вследствие взрыва, — этому была посвящена наша последняя экспедиция. В результате теракта рухнул свод арки, полностью разрушен центральный пролёт, от боковых пролётов сохранились лишь крайние пилоны. Сильно повреждены внутренние пилоны, на которые опирался свод. Резные каменные блоки, составлявшие своды, также получили повреждения. Часть элементов утрачена безвозвратно, ещё часть практически невозможно идентифицировать. Определить реальный масштаб ущерба можно только после тщательного разбора завала, маркировки сохранившихся оригинальных частей сооружения.

Мы промаркировали все рухнувшие элементы по созданной ранее 3D-модели, применяя специальную систему. Разобрали завал, переместили все блоки в лапидарий, где их отсканировали, чтобы выстроить трёхмерные модели каждого из них. После разбора завала заложили археологические шурфы, для того чтобы определить состояние фундамента, провели топографическую съёмку всей территории арки и фасадную съёмку устоявших конструкций.

Теперь на основании имеющейся 3D-модели текущего состояния арки мы воссоздаём её вид до взрыва, чтобы при помощи компьютера установить виртуально на своё место каждый рухнувший блок, отсканированный во время разбора завалов. Так становится ясно, каких именно блоков не хватает. Одновременно мы делаем обмерные чертежи.

И это только предварительный этап. Далее потребуется выработать и согласовать подходы к реставрации, предложить ряд вариантов, которые будут вынесены на суд Международного экспертного комитета по Пальмире — он уже создан из специалистов ЮНЕСКО, которые много лет работали в Сирии. В него входит и группа российских экспертов — это директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Музея Востока в Москве Александр Седов и я.

После того как комитет утвердит концепцию реставрации, соответствующую международным стандартам, мы приступим к разработке проекта по восстановлению объекта. Эта работа займёт не меньше года, после чего проект будет направлен в ЮНЕСКО. Непосредственно к реставрации можно будет приступить только после того, как проект будет одобрен.

Повреждения в разграбленном террористами национальном музее Пальмиры, 2016

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Вопросов, которые предстоит решить всему сообществу, очень много. Например, необходимо понять, что делать с большим количеством современных материалов, использованных при реставрации 30-х годов ХХ века, которая при этом была проведена на достаточно хорошем уровне. Пока нет консенсуса относительно того, оставлять эти материалы или пытаться заменить. Это решение также будет принято на уровне ЮНЕСКО.

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Отмечу, что все строения в Пальмире, включая Триумфальную арку, сложены из мраморизованного известняка. Этот камень и сейчас добывается в карьере в окрестностях Пальмиры. Может быть, в качестве одного из вариантов реставрации будет предложено использовать известняк для возмещения полностью утраченных элементов.

— А насколько сложны строения в Пальмире? В какой степени технологии строительства в ту эпоху отличались от современных?

— С инженерной точки зрения Триумфальная арка Пальмиры — не очень сложное сооружение. Она имела уникальную V-образную форму, поскольку была построена для того, чтобы скрыть поворот главной улицы города. Один из аналогов сирийского сооружения можно видеть в Санкт-Петербурге — когда Карл Росси строил арку Главного штаба, он вдохновлялся архитектурой Триумфальной арки Пальмиры.

— Какие организации оказывают практическую поддержку проекту?

— Все работы выполняет объединённый российско-сирийский коллектив. Со стороны РФ — Институт истории материальной культуры РАН, со стороны САР — Департамент древностей и музеев.

Проект выполняется под эгидой Русского географического общества, при поддержке Министерства обороны. Отдельно хочется отметить неоценимую помощь, которую нам оказывает Национальный центр управления обороной РФ, группировка российских войск в Сирии, без которых наша экспедиция просто не состоялась бы.

Нам очень помогает посольство России в Сирии и лично посол Александр Ефимов. Отдельное спасибо Сирийскому трастовому фонду. В работе участвовали и местные жители, которые, кстати, работали с большим энтузиазмом, поскольку для них очень важно, чтобы арка была восстановлена и в Тадмор вернулись туристы.

— Есть ли в мире аналогичные по масштабам и значимости реставрационные проекты?

— Конечно. Античные памятники восстанавливались и в Италии, и в Греции, и в Сирии. Как я уже сказала, в Пальмире в ХХ веке уже реставрировались объекты — театр, храмы Бэла и Баалшамина и ряд других. Можно вспомнить, как перемещали один из грандиозных памятников Египта — Абу-Симбел.

Реставрация Триумфальной арки Пальмиры — наверное, один из самых знаковых на сегодня проектов, учитывая значение этого памятника для мировой культуры. Его реализация поднимет престиж российской науки и станет достойным ответом на всевозможные провокации.