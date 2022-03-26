Российские учёные и эксперты начали реставрацию Триумфальной арки Пальмиры

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Российские учёные и эксперты совместно с Институтом истории материальной культуры РАН начали реставрацию Триумфальной арки Пальмиры в Сирии.
Российские учёные и эксперты начали реставрацию Триумфальной арки Пальмиры
  • РИА Новости

«Российские учёные и эксперты вместе с Институтом истории материальной культуры РАН приступили к реставрации разрушенной террористами Триумфальной арки Пальмиры в Сирии», — говорится в сообщении в Telegram-канале Россотрудничества.

Отмечается, что в проекте участвуют реставраторы и геологи из Санкт-Петербурга.

Процесс реставрации займёт до трёх лет.

23 декабря 2021 года стало известно, что масштабный проект по восстановлению Триумфальной арки — символа сирийской Пальмиры — реализуется при ведущей роли Русского географического общества.

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