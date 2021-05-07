«Среди этого хаоса прячется красота»: во Франции представят фильм о восстановлении собора Парижской Богоматери

Французские документалисты готовят к выпуску трёхсерийную ленту о ходе восстановительных работ в соборе Парижской Богоматери. Проект получил название Raising Notre-Dame. Его авторы покажут зрителям актуальные фотографии собора, макеты, созданные с помощью компьютерной графики, и результаты исследований, необходимых для последующей реставрации. Начало полномасштабной реставрации запланировано на 2022 год.

Французские кинематографисты работают над трёхсерийным документальным фильмом Raising Notre-Dame («Восстановление собора Парижской Богоматери»), посвящённом работам в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает Variety. Режиссёр картины — Винсент Амуру, известный как один из постановщиков научно-популярного сериала о космосе «Живая вселенная».

Продюсером ленты выступает Кристин Ле Гофф, среди проектов с её участием — фантастический фильм Вернера Херцога «Далёкая синяя высь» и документальная картина «Разгаданные тайны соборов».

Авторы «Восстановления собора Парижской Богоматери» затрагивают как историю строительства 800-летнего памятника архитектуры, так и планы по его реконструкции.

Документалисты получили доступ в помещения собора. В рамках работы над фильмом они консультировались с сотрудниками Национального центра научных исследований. В частности, во время съёмок стало известно, что Нотр-Дам-де-Пари может быть первым готическим сооружением XII века, при постройке которого использовалось железо, чтобы сделать конструкцию более стабильной.

Изначально предполагалось, что хронометраж фильма составит 90 минут. Однако впоследствии кинематографисты решили, что для отражения внушительного объёма собранных данных понадобится в два раза больше экранного времени.

Reuters

© Ian Langsdon / Pool

«Мы поняли, что нам потребуется три часа, чтобы тщательно исследовать Нотр-Дам и продемонстрировать уникальность этого собора, а также понять, какие серьёзные вызовы бросают нам первоначальная конструкция здания и процесс восстановления, который начнётся примерно через восемь месяцев, — и что под всем этим и среди этого хаоса прячется красота», — отмечает продюсер Кристин Ле Гофф. Её слова приводит Variety.

Она также обратила внимание, что перестройка готических соборов подобного масштаба не проводилась со времён Второй мировой войны. По мнению Ле Гофф, лента посвящена не только истории архитектуры, но и «колоссальным человеческим усилиям», необходимым для проведения восстановительных работ.

«Собор Парижской Богоматери похож на больного, окружённого врачами, которые назначают лекарства, перевязывают раны и проводят диагностику, чтобы поставить диагноз. Такова суть выбранного нами подхода: очеловечивать Нотр-Дам», — заметила продюсер.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля 2019 года. В здании проводились реставрационные работы. По мнению экспертов, причиной трагедии могли стать неисправность электросети, непотушенная сигарета или авария в лифте, которым пользовались строители.

Так или иначе пожар случился по недосмотру и стал свидетельством необходимости уделять больше внимания обеспечению сохранности других памятников архитектуры.

В результате пожара были уничтожены шпиль и часы собора, серьёзно пострадали крыша здания и поперечный неф. Позже несколько раз наблюдалось обрушение каменной кладки, поэтому до начала реставрации было необходимо укрепить собор.

Эксперты заявляли о риске обрушения сводов и аркбутанов, а также строительных лесов, возведённых вокруг собора. Чтобы отслеживать любые изменения, в здании были установлены датчики движения.

Reuters

© Benoit Tessier / Pool

Также серьёзной проблемой стало загрязнение прилегающей территории свинцом. В случае обвала сводов и полного разрушения собора окрестности могло накрыть облаком токсичной пыли.

Генеральный секретарь профсоюза префектуры полиции Парижа Фредерик Гийо в беседе с RT France отмечал, что из-за стремления реконструировать собор к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в столице Франции, власти уделили недостаточно внимания возможным проблемам со здоровьем местных жителей.

Также по теме Повышение уровня свинца и угроза обрушения: что происходит с Нотр-Дамом Собор Парижской Богоматери, в апреле 2019 года переживший сильный пожар, всё ещё находится под угрозой обрушения. По данным...

В июле 2019 года работы приостановили в соответствии с распоряжением инспекции труда. Ранее на этом шаге настаивали профсоюзы Всеобщей конфедерации труда и ассоциация по защите человека и окружающей среды Robin de Bois («Робин Гуд»). В августе 2019-го была проведена очистка ближайших улиц и общественных учреждений.

Позже ход восстановительных работ замедлился из-за пандемии коронавирусной инфекции.

За два года рабочие под руководством экспертов и учёных смогли укрепить контрфорсы, сохранить витражи и установить конструкции для безопасного проведения реставрационных работ. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, удалось избежать худшего варианта развития событий.

Планируется, что реставрация собора начнётся в 2022 году.