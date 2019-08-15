Повышение уровня свинца и угроза обрушения: что происходит с Нотр-Дамом

Собор Парижской Богоматери, в апреле 2019 года переживший сильный пожар, всё ещё находится под угрозой обрушения. По данным Министерства культуры Франции, в здании вновь зафиксировано падение кладки. Обвалиться могут своды собора, внешние элементы конструкции, а также уцелевшие в ходе пожара строительные леса. Работы по восстановлению Нотр-Дама были приостановлены в конце июля из-за повышения уровня свинца на территории собора. Впрочем, уже скоро они могут возобновиться. Это вызывает обеспокоенность ряда специалистов, которые считают, что строительство на заражённой свинцом территории угрожает здоровью рабочих и местных жителей.

Собор Нотр-Дам-де-Пари, где в апреле 2019 года произошёл пожар, продолжает разрушаться. Как пишет Le Figaro, в здании вновь зафиксировано падение кладки, и именно этим фактом Министерство культуры подтверждает необходимость возобновления восстановительных работ.

В ведомстве отмечают, что своды и аркбутаны собора подвержены риску обрушения. Окружающие Нотр-Дам-де-Пари строительные леса, которые выдержали пожар, также нестабильны.

По мнению архитекторов, обрушению сводчатых потолков может способствовать аномальная жара, которая установилась в Париже с конца июня. Конструкции Нотр-Дам-де-Пари пропитались водой в момент тушения пожара, теперь же из-за жары они пересохли и стали хрупкими.

«Здание до сих пор огорожено и признано аварийным постановлением префекта полиции от 17 апреля, после недавней жары произошли новые обрушения камней со сводов нефа», — приводит Le Figaro выдержки из заявления министерства.

Восстановительные работы были прекращены 25 июля по постановлению инспекции труда — в инспекции установили, что здоровью работников угрожает повышение уровня концентрации свинца около собора. Тем не менее в скором времени реконструкция должна возобновиться: в министерстве отмечают, что это может произойти уже 19 августа.

«Команда, ведущая проект, учла предписания инспекции труда и будет учитывать их впредь в ходе работ над сохранением и восстановлением собора», — заверил министр.

Свинец

Весной стало известно, что из-за пожара в почве на территории собора сильно возрос уровень концентрации свинца, вследствие чего, по мнению специалистов, возникла угроза здоровью строителей и жителей прилегающих к собору районов.

Озабоченность экологической ситуацией выражали коллектив профсоюзов Всеобщей конфедерации труда, а также независимое французское интернет-издание Mediapart. Оно посчитало справедливым сравнение последствий пожара в соборе с «маленьким Чернобылем».

Нотр-Дам-де-Пари

Reuters

© Stephane de Sakutin

Ассоциация по защите человека и окружающей среды Robin de Bois («Робин Гуд») также требовала отложить какие-либо действия по восстановлению собора, а также ввести запрет на пешеходное движение и любую, в том числе коммерческую, деятельность на близлежащей улице Клуатр-Нотр-Дам. Организация не исключает, что возможный обвал свода приведёт к полному разрушению здания, вследствие чего прилегающий к собору район накроет облаком токсичной пыли, а среди туристов начнётся паника.

Власти уверяли, что риск поглощения свинцовой пыли при вдыхании воздуха отсутствует, однако мэрия Парижа всё же решила провести очистку близлежащих школ, детских садов и домов престарелых. 6 августа стало известно, что для очистки среды от свинца будет использован специальный абсорбирующий гель. Он позволяет удалять частицы свинца со стен, улицы подвергаются обработке водой с добавлением поверхностно-активных веществ.

Спустя неделю французские СМИ сообщили, что в связи с проведением очистительных работ, которые продлятся до 23 августа, движение транспорта в окрестностях собора временно прекращено.

Многие французские граждане критикуют действия властей. По их мнению, предпринимаемые для защиты здоровья людей меры являются запоздалыми.

«Мы не стали тратить время на то, чтобы обдумать возможные проблемы и меры по защите населения. Работы по реставрации были начаты весьма преждевременно, так как известно, что поступил приказ: Нотр-Дам должен быть готов к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году. Поэтому, на мой взгляд, приоритет был отдан экономическим и политическим интересам в ущерб здоровью населения», — рассказал генеральный секретарь профсоюза префектуры полиции Парижа Фредерик Гийо в беседе с RT France.

Реставрация за €1 млн

Пожар, возникший вечером 15 апреля в Нотр-Дам-де-Пари, оставил собор без шпиля, кровли, части поперечного нефа и знаменитых часов. По предварительной версии, его причиной могла стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Прокуратура Парижа в причинах возгорания в соборе криминальной составляющей не увидела.

Дискуссия о восстановлении памятника архитектуры началась уже на следующий день, были обозначены примерные сроки работ — пять лет. Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что собор необходимо перестроить в соответствии с духом современности.

На его призыв откликнулись архитекторы французского бюро Vincent Callebaut Architectures, которые предложили выполнить крышу Нотр-Дам-де-Пари вместе со шпилем из дуба, стекла и с использованием углеродного волокна.

Тем не менее в начале августа стало известно, что собору позволят сохранить прежний вид: парламент Франции одобрил закон, согласно которому Нотр-Даму обязаны вернуть облик, который он имел до пожара. Контролировать работы должен лично Макрон.

По данным The Art Newspaper Russia, в общей сложности на восстановление собора после пожара было пожертвовано порядка €1 млн.