В Калининградской области начали восстанавливать исторический облик памятников архитектуры

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Суперфиналист четвёртого сезона конкурса «Лидеры России», гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Олег Туркин организовал волонтёров для восстановления исторического облика подъездов в жилых домах, которые являются памятниками архитектуры.
В Калининградской области начали восстанавливать исторический облик памятников архитектуры
  • Gettyimages.ru
  • © Polina Bridskaâ / EyeEm

Как сообщает «Янтарный край», старт проекта был дан в городе Черняховске.

Волонтёры выполняют простые работы — например, по удалению обветшалой краски. Команда уже отремонтировала четыре подъезда на Госпитальной улице, которая является историческим центром города. Следующими по плану будут Калининград и Советск.

«Самое главное — привлечь к этому процессу жителей. Никакая государственная программа, никакое волонтёрское движение извне не будут эффективны, пока сами собственники квартир не начнут участвовать в сохранении и реконструкции домов», — заявил Туркин.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о планах города по реставрации памятников архитектуры в 2022 году.

В настоящее время специалисты приводят в порядок 526 объектов.

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