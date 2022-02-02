В Москве рассказали о планах по реставрации памятников архитектуры в 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах города по реставрации памятников архитектуры в 2022 году.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на блог Собянина.

В настоящее время специалисты приводят в порядок 526 объектов. В частности, в павильоне «Центральный» на ВДНХ восстанавливают внутренние интерьеры. Как ожидается, там разместят филиал Третьяковской галереи.

Продолжаются работы на острове Балчуг. В 2022 году вновь откроется театр Эстрады, который входит в исторический комплекс «Дом на набережной».

В 2022 году планируется завершить реставрационные работы Дома Абрикосовых. Восстановление ждёт и усадьбу Измалково в поселении Внуковском.

Также на этот год запланировано окончание реставрации Большого собора и пяти башен Донского монастыря.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.