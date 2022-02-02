В Москве рассказали о планах по реставрации памятников архитектуры в 2022 году

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах города по реставрации памятников архитектуры в 2022 году.
В Москве рассказали о планах по реставрации памятников архитектуры в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на блог Собянина.

В настоящее время специалисты приводят в порядок 526 объектов. В частности, в павильоне «Центральный» на ВДНХ восстанавливают внутренние интерьеры. Как ожидается, там разместят филиал Третьяковской галереи.

Продолжаются работы на острове Балчуг. В 2022 году вновь откроется театр Эстрады, который входит в исторический комплекс «Дом на набережной».

В 2022 году планируется завершить реставрационные работы Дома Абрикосовых. Восстановление ждёт и усадьбу Измалково в поселении Внуковском.

Также на этот год запланировано окончание реставрации Большого собора и пяти башен Донского монастыря.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить