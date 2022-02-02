В Москве рассказали о планах по реставрации памятников архитектуры в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на блог Собянина.
В настоящее время специалисты приводят в порядок 526 объектов. В частности, в павильоне «Центральный» на ВДНХ восстанавливают внутренние интерьеры. Как ожидается, там разместят филиал Третьяковской галереи.
Продолжаются работы на острове Балчуг. В 2022 году вновь откроется театр Эстрады, который входит в исторический комплекс «Дом на набережной».
В 2022 году планируется завершить реставрационные работы Дома Абрикосовых. Восстановление ждёт и усадьбу Измалково в поселении Внуковском.
Также на этот год запланировано окончание реставрации Большого собора и пяти башен Донского монастыря.
Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.