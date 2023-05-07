Целью были самолёты А-50: ФСБ и МВД пресекли атаку дронов на военный аэродром в Ивановской области

Пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, сообщили в ФСБ. Украинские диверсанты намеревались атаковать дронами, начинёнными взрывчаткой, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на военном аэродроме Северный в Ивановской области. Задержаны члены ДРГ, завербованные военной разведкой Украины.

Пресечена атака украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начинённых взрывчаткой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью украинской атаки являлись самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

При этом силовики выявили диверсионную группу, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины. Так, самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить из Черниговской области на легкомоторном самолёте «Аэропракт А-32».

«В результате организованного контроля за полётом самолёта в целях недопущения совершения диверсии пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения. Осуществляются мероприятия по розыску всех членов ДРГ и документированию их противоправной деятельности», — подчеркнули в ФСБ.

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Противодействие терроризму

5 мая на территории Запорожской области была пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб. Были задержаны двое граждан Украины, действия которых координировали украинские спецслужбы. Диверсанты готовили теракт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС.

3 мая силовики пресекли деятельность агентурной сети ГУР Минобороны Украины, планировавшей серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма. Целями террористов были глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.

Семерых членов агентурной сети военной разведки Украины заключили под арест на два месяца.

Также по теме ФСБ пресекла подготовку теракта против одного из руководителей Запорожской АЭС — видео В Запорожской области задержали членов диверсионно-террористической группы из агентуры украинских спецслужб. Сотрудники ФСБ пресекли...

Как следует из сообщения ФСБ, группа планировала теракты и вела слежку за чиновниками с применением специальных технических средств, а также приобретала огнестрельное оружие. Среди задержанных также оказался гражданин Украины и Болгарии, причастный к доставке средств поражения в Россию.

26 апреля в Крыму был задержан россиянин, готовивший теракт в военно-морском госпитале в Симферополе. У мужчины изъяли СВУ с поражающими элементами в виде гвоздей, а также СВУ зажигательного действия. Его заключили под арест на два месяца.

19 апреля в Керчи была предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы Крыма. Был задержан гражданин России и Украины 1971 года рождения. У него изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, которые координировали его преступную деятельность. Злоумышленник был заключён под стражу.

В начале марта сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы, которую подозревают в госизмене в связи с оказанием финансовой помощи ВСУ. По данным ведомства, подозреваемую задержали при попытке выезда за пределы России.

В том же месяце в Комсомольске-на-Амуре был задержан местный житель, который инициативно пытался передать представителю Главного управления разведки Минобороны Украины сведения о российских военных объектах на территории Хабаровского края. По данным ФСБ, эти данные могли быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и на путях следования военной техники.