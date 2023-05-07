ФСБ: пресечена украинская атака с БПЛА на аэродром Северный в Ивановской области

ФСБ сообщила о пресечении совместно с МВД России украинской атаки с применением беспилотников, начинённых взрывчаткой, на аэродром Северный в Ивановской области.

Об этом информирует ЦОС ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что целью диверсионно-террористического акта, планировавшегося Главным управлением разведки украинского Минобороны, были самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Во время оперативно-разыскных мероприятий на российской территории обнаружили диверсионную группу, которую координировали сотрудники украинских спецслужб.

Отмечается, что самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить на легкомоторном самолёте «Аэропракт А-32» из Блистова Черниговской области Украины.

«В результате организованного контроля за полётом самолета в целях недопущения совершения диверсии пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения», — сообщили в ФСБ.

Проводится розыск всех членов ДРГ, а тажке документирование их незаконной деятельности.

Ранее пресс-служба Южного военного округа проинформировала, что в Новороссийске часовой задержал нарушителя, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект.