ЮВО: часовой задержал пытавшегося проникнуть на охраняемый объект в Новороссийске
- РИА Новости
Сообщение приводит ТАСС.
Отмечается, что действия часового соответствуют требованиям устава гарнизонной и караульной службы.
Нарушителя передали правоохранительным органам для расследования причин, по которым он пытался попасть на охраняемый объект.
В конце апреля в ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли подготовку диверсии на объекте энергосистемы в Калужской области, которую планировал совершить подросток.