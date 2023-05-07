ЮВО: часовой задержал пытавшегося проникнуть на охраняемый объект в Новороссийске

Пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) проинформировала, что в Новороссийске часовой задержал нарушителя, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект.

Сообщение приводит ТАСС.

Отмечается, что действия часового соответствуют требованиям устава гарнизонной и караульной службы.

Нарушителя передали правоохранительным органам для расследования причин, по которым он пытался попасть на охраняемый объект.

В конце апреля в ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли подготовку диверсии на объекте энергосистемы в Калужской области, которую планировал совершить подросток.