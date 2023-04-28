ФСБ: пресечена подготовка диверсии подростком на объекте энергосистемы в Калужской области

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли подготовку диверсии на объекте энергосистемы в Калужской области, которую планировал совершить подросток.

«Предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате проведённых мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники спецслужбы обнаружили схрон подростка, в котором он хранил три самодельных зажигательных устройства (СЗУ). Также были изъяты средства связи с содержащимися в них инструкциями по изготовлению СЗУ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК России.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала россиянина, готовившего теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе.