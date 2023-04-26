ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала россиянина, готовившего теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе.
- РИА Новости
Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Отмечается, что при обыске у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия.
Возбуждены уголовные дела.
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