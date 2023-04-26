ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала россиянина, готовившего теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе.
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что при обыске у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

Возбуждены уголовные дела.

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