«Задержан причастный к подготовке преступления»: ФСБ предотвратила в Крыму диверсию на объекте энергосистемы
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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили в Керчи подготовку диверсии на объекте энергосистемы Крыма. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«В результате проведённых мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения. По адресу его проживания изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность», — говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.
- Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергосистемы Республики Крым
На прошлой неделе на Крымском полуострове задержали двух участников «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»*. Они вступили в незаконное вооружённое формирование в 2017 году. В отношении мужчин 1996 и 1999 годов рождения возбуждено уголовное дело по статье «Участие в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом». Им грозит до 15 лет лишения свободы.
В начале апреля в Санкт-Петербурге произошёл теракт, организаторами которого, как установили в ФСБ и Следственном комитете, являлись «спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров». Напомним, вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходил творческий вечер Владлена Татарского, прогремел взрыв. В результате теракта погиб сам военкор, получили ранения более 50 человек.
Помимо этого, директор ФСБ РФ Александр Бортников отмечал, что на фоне проведения специальной военной операции спецслужбы Украины пытаются вовлечь российскую молодёжь в диверсионно-террористическую деятельность. Кроме того, с территории Украины координируются попытки осуществления нападений с применением оружия на общеобразовательные учреждения.
Антитеррористическая деятельность
17 апреля в ФСБ сообщили о пресечении деятельности одного из руководителей «Исламского государства»**, который планировал теракты на территории Московского региона и в Новосибирске. Силовиками был задержан гражданин Таджикистана, который, являясь сторонником ИГ, создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов в ряде российских регионов. По данным ФСБ, он был задержан в Сирии, после чего доставлен в Россию. Злоумышленник был признан виновным в совершении 21 преступления и приговорён к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Приговор уже вступил в силу.
6 апреля суд на Сахалине приговорил гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона к 12 годам лишения свободы за помощь в подготовке к совершению преступлений террористической направленности.
Наряду с этим в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что с февраля 2022 года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности.
Добавим, что в начале марта темой заседания Совета безопасности РФ, который проходит под руководством президента России Владимира Путина, стала антитеррористическая защищённость объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов.
* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.