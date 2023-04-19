«Задержан причастный к подготовке преступления»: ФСБ предотвратила в Крыму диверсию на объекте энергосистемы

В Керчи предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы Крымского полуострова, сообщили в ЦОС ФСБ. Задержан гражданин России и Украины 1971 года рождения, причастный к подготовке преступления. У него изъяли СВУ и средства связи, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб, который координировал его действия. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили в Керчи подготовку диверсии на объекте энергосистемы Крыма. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведённых мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения. По адресу его проживания изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность», — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергосистемы Республики Крым

На прошлой неделе на Крымском полуострове задержали двух участников «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»*. Они вступили в незаконное вооружённое формирование в 2017 году. В отношении мужчин 1996 и 1999 годов рождения возбуждено уголовное дело по статье «Участие в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом». Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В начале апреля в Санкт-Петербурге произошёл теракт, организаторами которого, как установили в ФСБ и Следственном комитете, являлись «спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров». Напомним, вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходил творческий вечер Владлена Татарского, прогремел взрыв. В результате теракта погиб сам военкор, получили ранения более 50 человек.

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Помимо этого, директор ФСБ РФ Александр Бортников отмечал, что на фоне проведения специальной военной операции спецслужбы Украины пытаются вовлечь российскую молодёжь в диверсионно-террористическую деятельность. Кроме того, с территории Украины координируются попытки осуществления нападений с применением оружия на общеобразовательные учреждения.

Антитеррористическая деятельность

17 апреля в ФСБ сообщили о пресечении деятельности одного из руководителей «Исламского государства»**, который планировал теракты на территории Московского региона и в Новосибирске. Силовиками был задержан гражданин Таджикистана, который, являясь сторонником ИГ, создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов в ряде российских регионов. По данным ФСБ, он был задержан в Сирии, после чего доставлен в Россию. Злоумышленник был признан виновным в совершении 21 преступления и приговорён к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Приговор уже вступил в силу.

6 апреля суд на Сахалине приговорил гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона к 12 годам лишения свободы за помощь в подготовке к совершению преступлений террористической направленности.

Наряду с этим в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что с февраля 2022 года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности.

Добавим, что в начале марта темой заседания Совета безопасности РФ, который проходит под руководством президента России Владимира Путина, стала антитеррористическая защищённость объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.



** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.