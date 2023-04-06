Суд на Сахалине приговорил иностранца к 12 годам лишения свободы за помощь террористам
Об этом сообщает управление ФСБ России по Сахалинской области.
«Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — передаёт сообщение РИА Новости.
В материале сказано, что 37-летний гражданин является приверженцем радикальных течений ислама.
Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в новых регионах России примут дополнительные меры по нейтрализации диверсантов.