Суд на Сахалине приговорил иностранца к 12 годам лишения свободы за помощь террористам

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Суд на Сахалине приговорил гражданина одной из республик Центральноазиатского региона к 12 годам лишения свободы за помощь в подготовке к совершению преступлений террористической направленности.

Об этом сообщает управление ФСБ России по Сахалинской области.

«Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — передаёт сообщение РИА Новости.

В материале сказано, что 37-летний гражданин является приверженцем радикальных течений ислама.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в новых регионах России примут дополнительные меры по нейтрализации диверсантов.

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