В Крыму задержаны два участника украинского нацбата

Короткая ссылка
В Крыму задержаны два участника «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»*, сообщило управление ФСБ по Крыму и Севастополю.
В Крыму задержаны два участника украинского нацбата
  • РИА Новости

Отметается, что задержаны двое граждан Украины, 1996 и 1999 годов рождения.

«В 2017 году мужчины добровольно вступили в вооружённое формирование, функционирующее на территории Украины», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Возбуждены уголовные дела.

В январе сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю также задержали местного жителя, подозреваемого в участии в незаконном вооружённом формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить