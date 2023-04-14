В Крыму задержаны два участника украинского нацбата

В Крыму задержаны два участника «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»*, сообщило управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

Отметается, что задержаны двое граждан Украины, 1996 и 1999 годов рождения.

«В 2017 году мужчины добровольно вступили в вооружённое формирование, функционирующее на территории Украины», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Возбуждены уголовные дела.

В январе сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю также задержали местного жителя, подозреваемого в участии в незаконном вооружённом формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.