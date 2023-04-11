На Сахалине и в Хабаровске: сотрудники ФСБ задержали двух россиян по подозрению в госизмене

Жителя Хабаровска задержали по подозрению в госизмене. Мужчина переводил деньги ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования, сообщили в ФСБ. При этом в Сахалинской области задержан россиянин, который планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских ВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Государственная измена». Обоим задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Российские силовики задержали хабаровчанина, который переводил денежные средства на помощь ВСУ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ФСБ установили, что подозреваемый осуществил переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по данному производству.

Кроме того, в Сахалинской области задержан россиянин, который планировал уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по региону.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Государственная измена».

«Украинские спецслужбы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку россиян»

На фоне проведения специальной военной операции спецслужбы Украины пытаются вовлечь российскую молодёжь в диверсионно-террористическую деятельность. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ РФ Александра Бортникова.

«В своём выступлении председатель НАК отметил, что в условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность», — говорится в сообщении.

Также в НАК отметили, что с территории Украины координируются попытки осуществления нападений с применением оружия на общеобразовательные учреждения.

«Серьёзную угрозу также представляют попытки подготовки вооружённых нападений на образовательные организации со стороны отдельных учащихся, находящихся под влиянием идей «Колумбайна»* и других деструктивных субкультур, таких как «Маньяки. Культ убийц»**, — пояснили в НАК.

Теракт в Петербурге

2 апреля в Санкт-Петербурге произошёл теракт, который, по данным следствия, был организован и спланирован на Украине. В кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Владлена Татарского, прогремел взрыв. В результате инцидента погиб военкор, ещё 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.

Как отмечали в СК, планирование и организация совершённого преступления осуществлялись с территории Украины. В Национальном антитеррористическом комитете также подчёркивали, что убийство военкора спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК***.

Обвиняемая в совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств Дарья Трепова отправлена под арест на два месяца, до 2 июня 2023 года.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.



** «Маньяки. Культ убийств» (М.К.У.) — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 16.01.2023.

*** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.