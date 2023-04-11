ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в госизмене

В ФСБ России сообщили о задержании хабаровчанина по подозрению в госизмене из-за денежных переводов ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужб установили, что подозреваемый совершал денежные переводы на нужды ВСУ.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее в Погрануправлении ФСБ по Сахалинской области сообщили о задержании россиянина по подозрению в госизмене.

Уточняется, что россиянин планировал попасть на территорию Украины транзитом через третью страну и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях.