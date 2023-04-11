ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в госизмене

Короткая ссылка
В ФСБ России сообщили о задержании хабаровчанина по подозрению в госизмене из-за денежных переводов ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужб установили, что подозреваемый совершал денежные переводы на нужды ВСУ.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее в Погрануправлении ФСБ по Сахалинской области сообщили о задержании россиянина по подозрению в госизмене.

Уточняется, что россиянин планировал попасть на территорию Украины транзитом через третью страну и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить