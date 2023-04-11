На Сахалине задержали россиянина по подозрению в госизмене

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В Погрануправлении ФСБ по Сахалинской области сообщили о задержании россиянина по подозрению в госизмене.
На Сахалине задержали россиянина по подозрению в госизмене
  • РИА Новости

«Задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооружённых сил Российской Федерации», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что россиянин планировал попасть на территорию Украины транзитом через третью страну.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии со статьёй Уголовного кодекса России о госизмене.

Ранее в Свердловской области задержали супружескую пару за шпионаж в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле в пользу Украины.

Конституционный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за государственную измену.

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