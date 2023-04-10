Комитет Госдумы одобрил поправку о пожизненном лишении свободы за госизмену

Конституционный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за государственную измену.

Об этом информирует РИА Новости.

Как уточнил в ходе заседания глава комитета Павел Крашенинников, поправки предлагается рассмотреть на заседании Госдумы в четверг, 13 апреля.

7 апреля глава комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Василий Пискарёв сообщил, что в Госдуму внесли поправки в УК России о пожизненном наказании за государственную измену.

Ранее в Свердловской области задержали супружескую пару за шпионаж в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле в пользу Украины.