Депутат Пискарёв: в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену
- РИА Новости
Он подчеркнул, что поправки в Уголовный кодекс об увеличении нижней и верхней планки ответственности за ряд преступлений был поддержан всеми фракциями в Думе.
«Предлагаем установить пожизненное лишение свободы за государственную измену», — написал Пискарёв в Telegram.
Ранее в Свердловской области задержали супружескую пару за шпионаж в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле в пользу Украины.