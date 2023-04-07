Депутат Пискарёв: в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену

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В Госдуму внесли поправки в УК России о пожизненном наказании за государственную измену. Об этом сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Василий Пискарёв.
Депутат Пискарёв: в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что поправки в Уголовный кодекс об увеличении нижней и верхней планки ответственности за ряд преступлений был поддержан всеми фракциями в Думе.

«Предлагаем установить пожизненное лишение свободы за государственную измену», — написал Пискарёв в Telegram.

Ранее в Свердловской области задержали супружескую пару за шпионаж в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле в пользу Украины.

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