В местах массового скопления людей: ФСБ пресекла деятельность террористов, планировавших взрывы в Москве и Новосибирске

ФСБ России пресекла деятельность одного из главарей «Исламского государства»*, который, по данным правоохранительных органов, вместе с участниками террористической ячейки готовил взрывы на территории Московского региона и в Новосибирске. По данным ФСБ, теракты планировалось осуществить в том числе на объектах РЖД. Отмечается, что руководитель ячейки ИГ уже приговорён к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей.

ФСБ пресекла деятельность одного из руководителей «Исламского государства»*, который планировал теракты на территории Московского региона и в Новосибирске.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области, задержанный правоохранительными органами гражданин Таджикистана, являясь сторонником ИГ, создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов в ряде российских регионов.

По данным ведомства, злоумышленник намеревался совершить взрывы в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД. Он вербовал других граждан Таджикистана, а также организовал незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов.

В результате взаимодействия с иностранными партнёрами ФСБ России злоумышленник был задержан на территории Сирии и доставлен в Россию. Входившие в состав ячейки террористы тоже задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Впоследствии задержанный руководитель ячейки был признан виновным в совершении 21 преступления и приговорён к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Отмечается, что приговор уже вступил в силу.

Также на russian.rt.com Подрыв цистерн с горюче-смазочными материалами: ФСБ предотвратила теракт на химзаводе в Калужской области

В апреле в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что c февраля 2022 года в России предотвращено более 100 преступлений террористической направленности.

Как сообщил 11 апреля инфоцентр НАК со ссылкой на слова директора ФСБ России, председателя НАК Александра Бортникова, в условиях проведения специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку российских граждан, прежде всего представителей молодого поколения, для вовлечения в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность.

«С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние», — говорится в сообщении НАК.

Также отмечалось, что участники международных террористических организаций продолжают попытки дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе.

Предотвращение терактов

В феврале в ФСБ РФ рассказали о предотвращении теракта в Калужской области, который готовила группа уроженцев одной из республик Центрально-Азиатского региона.

Как заявили в ФСБ, двое сторонников ИГ намеревались устроить подрыв цистерн с горюче-смазочными материалами на предприятии химической промышленности.

Также по теме Планировали теракт по указанию зарубежных эмиссаров: ФСБ задержала сторонников ИГ в Пятигорске ФСБ сообщила о задержании в Пятигорске ячейки сторонников «Исламского государства»*. По данным ведомства, злоумышленники действовали...

По адресу проживания террористов сотрудники правоохранительных органов нашли лабораторию по производству взрывчатки, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство большой мощности, ёмкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Как рассказали в ФСБ, злоумышленники присягнули на верность ИГ и после совершения теракта планировали уехать в зону конфликта на территории Сирии. Оба террориста оказали сопротивление при задержании и получили ранения, несовместимые с жизнью.

В конце декабря ФСБ сообщила о ликвидации террористического сообщества, участники которого создали «разветвлённую межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению «Исламского государства».

По данным ведомства, злоумышленники действовали по заданию эмиссаров ИГ. Они переправляли боевиков из России на территории Сирии и Украины для ведения боевых действий против российских военных, а также занимались финансированием терроризма и оправданием террористической деятельности.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.