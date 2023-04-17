ФСБ пресекла деятельность главаря ИГ, планировавшего теракты в Москве и Новосибирске

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность одного из главарей ИГ*, планировавшего теракты в Москве и Новосибирске.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство», гражданина Республики Таджикистан Назарова Т.М. 1989 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, он создал террористическую ячейку для совершения диверсий и террористических актов на территории Московского региона и в Новосибирске.

В частности, он планировал взорвать самодельные взрывные устройства в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД, сообщили в ФСБ.

Ранее стало известно, что с февраля 2022 года в России было предотвращено 118 преступлений террористической направленности.

6 апреля суд на Сахалине приговорил гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона к 12 годам лишения свободы за помощь в подготовке к совершению преступлений террористической направленности.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.