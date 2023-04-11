НАК: с февраля 2022 года предотвращено 118 преступлений террористической направленности

С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности.

Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ России Александра Бортникова.

«С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что исполнителями преступлений являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние.

Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.

6 апреля суд на Сахалине приговорил гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона к 12 годам лишения свободы за помощь в подготовке к совершению преступлений террористической направленности.