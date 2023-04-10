Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении ответственности за диверсии и терроризм

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Конституционный комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении ответственности за диверсии и терроризм
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил глава комитета Павел Крашенинников, соответствующие изменения в закон предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 13 апреля.

За диверсии, например, предлагается ввести наказание до 20 лет лишения свободы вместо 15 лет, как сейчас. За участие же в террористических сообществах предлагается ввести лишение свободы от 10 до 15 лет.

Вместе с этим предлагается усилить ответственность по ряду других «антитеррористических статей».

Ранее Конституционный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за государственную измену.

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