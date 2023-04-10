Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении ответственности за диверсии и терроризм
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил глава комитета Павел Крашенинников, соответствующие изменения в закон предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 13 апреля.
За диверсии, например, предлагается ввести наказание до 20 лет лишения свободы вместо 15 лет, как сейчас. За участие же в террористических сообществах предлагается ввести лишение свободы от 10 до 15 лет.
Вместе с этим предлагается усилить ответственность по ряду других «антитеррористических статей».
Ранее Конституционный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за государственную измену.