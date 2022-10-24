Планировали теракт по указанию зарубежных эмиссаров: ФСБ задержала сторонников ИГ в Пятигорске
В Пятигорске задержаны сторонники запрещённой организации «Исламское государство»*, готовившие взрыв в отделе полиции, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Входившие в ячейку граждане республик Центрально-Азиатского региона планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО (международная террористическая организация. — RT) совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции», — говорится в сообщении ФСБ.
В результате обысков по местам проживания подозреваемых обнаружены и изъяты компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, схемы сборки и символика запрещённой организации.
Кроме того, правоохранительные органы обнаружили средства конспиративной связи, в которых найдена переписка с другими террористами, изобличающая преступные намерения задержанных в Пятигорске.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Как заявили в ФСБ, задержанные дали признательные показания.
Отметим, что в начале октября ФСБ сообщила о задержании членов законспирированной ячейки ИГ в Ставрополе. По данным ведомства, злоумышленники готовили теракт по указанию зарубежных эмиссаров на территории, где размещена транспортная инфраструктура региона. Изъяты компоненты бомбы.
Помимо этого, в сентябре в Московском регионе были задержаны лица, финансировавшие ИГ. Как сообщает ТАСС, задержанные перевели с банковских карт более 100 тыс. рублей организатору канала финансирования организации, находящемуся в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений.
ФСБ систематически рассказывает о борьбе со сторонниками запрещённых организаций, которые планируют теракты на территории России и за рубежом. 22 августа в ведомстве заявили о задержании в РФ члена ИГ, который планировал совершить теракт в Индии.
Как установили в ФСБ, задержанный гражданин иностранного государства в период с апреля по июнь 2022 года, находясь на территории Турции, был завербован одним из главарей ИГ в качестве смертника. Организаторы проводили идеологическую обработку мужчины в ходе личных встреч в Стамбуле, а также дистанционно при помощи Telegram.
Впоследствии террорист присягнул на верность ИГ, после чего перед ним поставили задачу выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения теракта. По данным российских спецслужб, целью смертника был «один из представителей правящих кругов» Индии.
ФСБ также опубликовала видео с задержанным, на котором он говорит, что должен направиться в Индию. На записи он сказал, что ему должны были передать вещи для совершения теракта по указанию ИГ «за оскорбление пророка Мухаммеда».
Кроме того, 17 августа в Джанкое и Ялте была нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**. В неё входили шесть граждан РФ. Они целенаправленно распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в ячейку. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
В начале июня ФСБ также сообщила об обезвреживании в Ростове-на-Дону ещё одной законспирированной ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В неё входили 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона.
По данным ведомства, задержанные вербовали граждан из числа местных мусульман и трудовых мигрантов и распространяли среди населения РФ террористическую идеологию.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.