Планировали теракт по указанию зарубежных эмиссаров: ФСБ задержала сторонников ИГ в Пятигорске

ФСБ сообщила о задержании в Пятигорске ячейки сторонников «Исламского государства»*. По данным ведомства, злоумышленники действовали по указанию зарубежных эмиссаров и намеревались совершить теракт в здании городского отдела полиции. У задержанных нашли компоненты и поражающие элементы для самодельных бомб, а также переписку с другими участниками террористической организации, изобличающую их намерения.

В Пятигорске задержаны сторонники запрещённой организации «Исламское государство»*, готовившие взрыв в отделе полиции, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Входившие в ячейку граждане республик Центрально-Азиатского региона планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО (международная террористическая организация. — RT) совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции», — говорится в сообщении ФСБ.

В результате обысков по местам проживания подозреваемых обнаружены и изъяты компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, схемы сборки и символика запрещённой организации.

Кроме того, правоохранительные органы обнаружили средства конспиративной связи, в которых найдена переписка с другими террористами, изобличающая преступные намерения задержанных в Пятигорске.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Как заявили в ФСБ, задержанные дали признательные показания.

Отметим, что в начале октября ФСБ сообщила о задержании членов законспирированной ячейки ИГ в Ставрополе. По данным ведомства, злоумышленники готовили теракт по указанию зарубежных эмиссаров на территории, где размещена транспортная инфраструктура региона. Изъяты компоненты бомбы.

Также по теме Был завербован ИГ: ФСБ задержала планировавшего теракт в Индии смертника Сотрудники ФСБ задержали в России члена «Исламского государства»*, планировавшего устроить теракт в Индии. Целью смертника был «один...

Помимо этого, в сентябре в Московском регионе были задержаны лица, финансировавшие ИГ. Как сообщает ТАСС, задержанные перевели с банковских карт более 100 тыс. рублей организатору канала финансирования организации, находящемуся в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений.

ФСБ систематически рассказывает о борьбе со сторонниками запрещённых организаций, которые планируют теракты на территории России и за рубежом. 22 августа в ведомстве заявили о задержании в РФ члена ИГ, который планировал совершить теракт в Индии.

Как установили в ФСБ, задержанный гражданин иностранного государства в период с апреля по июнь 2022 года, находясь на территории Турции, был завербован одним из главарей ИГ в качестве смертника. Организаторы проводили идеологическую обработку мужчины в ходе личных встреч в Стамбуле, а также дистанционно при помощи Telegram.

Впоследствии террорист присягнул на верность ИГ, после чего перед ним поставили задачу выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения теракта. По данным российских спецслужб, целью смертника был «один из представителей правящих кругов» Индии.

ФСБ также опубликовала видео с задержанным, на котором он говорит, что должен направиться в Индию. На записи он сказал, что ему должны были передать вещи для совершения теракта по указанию ИГ «за оскорбление пророка Мухаммеда».

Кроме того, 17 августа в Джанкое и Ялте была нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**. В неё входили шесть граждан РФ. Они целенаправленно распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в ячейку. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

В начале июня ФСБ также сообщила об обезвреживании в Ростове-на-Дону ещё одной законспирированной ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В неё входили 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона.

По данным ведомства, задержанные вербовали граждан из числа местных мусульман и трудовых мигрантов и распространяли среди населения РФ террористическую идеологию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.