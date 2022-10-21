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ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ

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В УФСБ по Ульяновской области сообщили, что местный житель был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) для получения сведений о дислокации подразделений Вооружённых сил России.

По данным ведомства, россиянин предоставлял иностранной спецслужбе общеизвестную информацию, полученную из открытых источников.

Отмечается, что ему было «объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена».

В ведомстве уточнили, что действия мужчины не нанесли ущерба безопасности России, в связи с чем основания для его привлечения к уголовной ответственности отсутствовали.

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