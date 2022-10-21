ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области от работы на СБУ
По данным ведомства, россиянин предоставлял иностранной спецслужбе общеизвестную информацию, полученную из открытых источников.
Отмечается, что ему было «объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена».
В ведомстве уточнили, что действия мужчины не нанесли ущерба безопасности России, в связи с чем основания для его привлечения к уголовной ответственности отсутствовали.