ФСБ задержала в Пятигорске сторонников ИГ за подготовку взрыва в отделе полиции

ФСБ задержала в Пятигорске сторонников «Исламского государства»* за подготовку взрыва в отделе полиции.

«На территории Ставропольского края предотвращён террористический акт... В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации ИГИЛ», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что при обысках у задержанных изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.