В ФСБ заявили о задержании в Шереметьеве контрабандно провозившего алмазы иностранца

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники пограничной службы задержали в аэропорту Шереметьево иностранца, контрабандно провозившего драгоценные камни.

«Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу России драгоценных и полудрагоценных камней. У прибывшего иностранца обнаружены алмазы, рубины, сапфиры и изумруды общей массой 3 946 карат, скрытые в багаже и личных вещах», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что оценочная цена изъятых драгоценных камней превышает 6 млн рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России.

Ранее в аэропорту Домодедово у пассажира, прибывшего из ЮАР через Эфиопию, изъяли более 350 животных, в том числе 14 карликовых хамелеонов и пять пантеровых жаб.

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