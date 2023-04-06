У пассажира из ЮАР в Домодедове изъяли более 350 экзотических животных

В аэропорту Домодедово у пассажира, прибывшего из ЮАР через Эфиопию, изъяли более 350 животных, в том числе 14 карликовых хамелеонов и пять пантеровых жаб. Отмечается, что некоторые из них погибли из-за условий перевозки.

Об этом сообщает newizv.ru.

Так, сначала пассажир утверждал, что собирался держать животных в домашнем террариуме, однако впоследствии выяснилось, что он намеревался их продать через соцсети.

Животных передали на ответственное хранение зоозащитникам. Против пассажира завели дело об административном правонарушении.

Таможенная стоимость груза оценивается в 200 тыс. рублей, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу таможенной службы аэропорта.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае возбудили 12 уголовных дел по факту контрабанды леса.