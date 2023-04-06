У пассажира из ЮАР в Домодедове изъяли более 350 экзотических животных
- РИА Новости
Об этом сообщает newizv.ru.
Так, сначала пассажир утверждал, что собирался держать животных в домашнем террариуме, однако впоследствии выяснилось, что он намеревался их продать через соцсети.
Животных передали на ответственное хранение зоозащитникам. Против пассажира завели дело об административном правонарушении.
Таможенная стоимость груза оценивается в 200 тыс. рублей, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу таможенной службы аэропорта.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае возбудили 12 уголовных дел по факту контрабанды леса.