В Пермском крае возбудили 12 уголовных дел по факту контрабанды леса
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Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Пермской таможни.
«Сотрудники Пермской таможни совместно с УФСБ России по Пермскому краю выявили факты незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республику Таджикистан древесины. С помощью контрабандной схемы из региона было вывезено более 5 тыс. кубометров рыночной стоимостью более 34 млн рублей», — говорится в сообщении.
По выявленным эпизодам Пермская таможня возбудила 12 уголовных дел.
Ранее портал Newinform сообщал, что в Приморском крае суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде леса в Китай.