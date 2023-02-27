Узнать больше

В Пермском крае возбудили 12 уголовных дел по факту контрабанды леса

Короткая ссылка
В Пермском крае сообщили, что из региона в Таджикистан вывезли древесину на сумму более 34 млн рублей. По данному факту возбудили 12 уголовных дел.
В Пермском крае возбудили 12 уголовных дел по факту контрабанды леса
  • Gettyimages.ru
  • © Artur Uber / EyeEm

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Пермской таможни.

«Сотрудники Пермской таможни совместно с УФСБ России по Пермскому краю выявили факты незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республику Таджикистан древесины. С помощью контрабандной схемы из региона было вывезено более 5 тыс. кубометров рыночной стоимостью более 34 млн рублей», — говорится в сообщении.

По выявленным эпизодам Пермская таможня возбудила 12 уголовных дел.

Ранее портал Newinform сообщал, что в Приморском крае суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде леса в Китай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить