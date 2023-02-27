В Пермском крае возбудили 12 уголовных дел по факту контрабанды леса

В Пермском крае сообщили, что из региона в Таджикистан вывезли древесину на сумму более 34 млн рублей. По данному факту возбудили 12 уголовных дел.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Пермской таможни.

«Сотрудники Пермской таможни совместно с УФСБ России по Пермскому краю выявили факты незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республику Таджикистан древесины. С помощью контрабандной схемы из региона было вывезено более 5 тыс. кубометров рыночной стоимостью более 34 млн рублей», — говорится в сообщении.

По выявленным эпизодам Пермская таможня возбудила 12 уголовных дел.

Ранее портал Newinform сообщал, что в Приморском крае суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде леса в Китай.