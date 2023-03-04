По причастности к совершению госизмены: жительницу Москвы задержали за оказание финансовой помощи ВСУ
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Жительница Москвы задержана за госизмену в связи с оказанием финансовой помощи Вооружённым силам Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена противоправная деятельность жительницы города Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — преступления, предусмотренного ст. 275 УК России», — говорится в сообщении.
Подозреваемую задержали при попытке выезда из РФ.
Отмечается, что уголовное дело в отношении девушки находится в производстве следователей Следственного управления ФСБ России. Осуществляются неотложные следственные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников.
При этом Лефортовским районным судом Москвы в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
В ФСБ также напомнили, что санкция по статье «Государственная измена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или дохода осуждённого за период до трёх лет.
- Жительница Москвы задержана за госизмену в связи с оказанием финансовой помощи ВСУ
Ранее на этой неделе в Комсомольске-на-Амуре по аналогичной статье был задержан местный житель. Он связался через интернет с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчина намеревался передать ему сведения в отношении военных объектов Минобороны РФ, дислоцирующихся на территории Хабаровского края. Как указали в ФСБ, информация могла быть использована противником для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и на путях следования военной техники.
Кроме того, 4 марта суд заключил под стражу на два месяца жительницу Барнаула, которую ранее задержали за сотрудничество с некоей украинской организацией. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.
«По ходатайству следователя УФСБ России по Алтайскому краю Алтайский краевой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанной гражданке России 1978 года рождения, установившей и поддерживавшей отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России», — приводит текст сообщения ТАСС.
Задержанной грозит до восьми лет лишения свободы, поскольку ей предъявлено обвинение по ст. 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».
Преступления экстремистского характера
В России за первый месяц 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года значительно увеличилось число преступлений экстремистского характера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.
«В январе 2023 года зарегистрировано 157 преступлений террористического характера (+12,1%) и 134 преступления экстремистской направленности (+157,7%)», — говорится в документе.
Уточняется, что всего за первый месяц года было зарегистрировано около 151,1 тыс. преступлений, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2022-го. При этом рост регистрируемых преступлений произошёл в 36 субъектах РФ.
Накануне президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ меры по защите объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов, от терроризма.