По причастности к совершению госизмены: жительницу Москвы задержали за оказание финансовой помощи ВСУ

Сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД задержали жительницу Москвы, которая подозревается в оказании помощи ВСУ. Девушка была задержана при попытке выезда из России. Лефортовский суд Москвы отправил её под арест на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», санкция по которой предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Кроме того, в Алтайском крае суд избрал меру пресечения для жительницы Барнаула, которую ранее задержали за сотрудничество с украинской организацией.

Жительница Москвы задержана за госизмену в связи с оказанием финансовой помощи Вооружённым силам Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена противоправная деятельность жительницы города Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — преступления, предусмотренного ст. 275 УК России», — говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали при попытке выезда из РФ.

Отмечается, что уголовное дело в отношении девушки находится в производстве следователей Следственного управления ФСБ России. Осуществляются неотложные следственные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников.

При этом Лефортовским районным судом Москвы в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В ФСБ также напомнили, что санкция по статье «Государственная измена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или дохода осуждённого за период до трёх лет.

Жительница Москвы задержана за госизмену в связи с оказанием финансовой помощи ВСУ

Ранее на этой неделе в Комсомольске-на-Амуре по аналогичной статье был задержан местный житель. Он связался через интернет с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчина намеревался передать ему сведения в отношении военных объектов Минобороны РФ, дислоцирующихся на территории Хабаровского края. Как указали в ФСБ, информация могла быть использована противником для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и на путях следования военной техники.

Кроме того, 4 марта суд заключил под стражу на два месяца жительницу Барнаула, которую ранее задержали за сотрудничество с некоей украинской организацией. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.

«По ходатайству следователя УФСБ России по Алтайскому краю Алтайский краевой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанной гражданке России 1978 года рождения, установившей и поддерживавшей отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России», — приводит текст сообщения ТАСС.

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Задержанной грозит до восьми лет лишения свободы, поскольку ей предъявлено обвинение по ст. 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Преступления экстремистского характера

В России за первый месяц 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года значительно увеличилось число преступлений экстремистского характера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.

«В январе 2023 года зарегистрировано 157 преступлений террористического характера (+12,1%) и 134 преступления экстремистской направленности (+157,7%)», — говорится в документе.

Уточняется, что всего за первый месяц года было зарегистрировано около 151,1 тыс. преступлений, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2022-го. При этом рост регистрируемых преступлений произошёл в 36 субъектах РФ.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ меры по защите объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов, от терроризма.