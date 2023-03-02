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«Пресечена противоправная деятельность»: ФСБ задержала гражданина РФ за попытку передать сведения разведке Украины

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Роман Шимаев
В Комсомольске-на-Амуре задержан местный житель, которого подозревают в госизмене. Как сообщили в ФСБ, мужчина пытался передать представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины сведения в отношении военных объектов Минобороны РФ, дислоцирующихся на территории Хабаровского края. Впоследствии эти данные могли быть использованы для диверсий, ударов высокоточным оружием и беспилотниками. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
«Пресечена противоправная деятельность»: ФСБ задержала гражданина РФ за попытку передать сведения разведке Украины
  • © ЦОС ФСБ России

Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за попытку передать сведения украинской разведке. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя города Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене», — говорится в сообщении.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что задержанный инициативно через сеть интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, чтобы передать сведения в отношении военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Хабаровского края, которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и на путях следования военной техники.

В ФСБ добавили, что возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 («Государственная измена») УК России.

  • Задержание жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в госизмене

27 февраля были задержаны двое жителей Севастополя, которые инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов Министерства обороны России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям «Госизмена» и «Установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством».

15 февраля ФСБ сообщила о задержании украинского гражданина, причастного к совершению диверсий на объектах инфраструктуры Московской железной дороги. Задержанный на допросе подтвердил, что был завербован сотрудниками украинской и польской спецслужб. «Был вынужден выполнять все их требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в Виннице», — сообщил он.

Также в этот день в Ростове-на-Дону был задержан участник нацполка «Азов»*, прибывшего на территорию РФ под видом беженца. По данным ФСБ, задержанный придерживался ультраправых неонацистских взглядов и пропагандировал интересы террористической организации среди жителей Ростова-на-Дону.

«Поставить заслон на пути диверсионных групп»

Владимир Путин поручил погранслужбе ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы. По словам президента РФ, органы безопасности должны сформировать заслон на пути диверсионных групп, а также пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов.

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Глава государства также подчеркнул, что актуальной задачей остаётся «противодействие террористической угрозе», учитывая возросшее число подобных преступлений.

«Очевидно, что это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы, — мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются на Донбассе, — и со стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов, своих старых друзей так называемых, в кавычках, на нашей территории. А мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас всегда используют то, что под рукой, то, что можно, то и используют. Всегда так было — и сейчас так», — сказал Путин на заседании коллегии ФСБ 27 февраля.

Как ранее сообщали в НАК, в 2022 году на стадии приготовления было предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта, а также пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Кроме того, при попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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