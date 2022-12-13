С начала 2022 года: пограничники РФ задержали более 400 украинских националистов и военных преступников

В 2022 году российские пограничники задержали свыше 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Также был не допущен въезд в РФ более 1 тыс. человек, причастных к террористической деятельности, сообщает НАК. Также в информационном центре комитета указывается, что за прошедшие 12 месяцев удалось предотвратить 123 террористических преступления, включая 64 теракта.

С начала года российские пограничники задержали свыше 400 украинских националистов и военных преступников. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«При попытке пересечения Государственной границы в пунктах пропуска задержаны более четырёхсот украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности», — сообщили в НАК.

Также отмечается, что в целом в 2022 году значительно возросло количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах России, расположенных в Центральном и Южном федеральных округах.

«Это связано как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности», — сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Внимание участников заседания было обращено на необходимость обеспечения надёжной антитеррористической защиты объектов, прежде всего, социально значимых, а также объектов промышленности, атомного, топливно-энергетического и транспортного комплексов в условиях нарастания угроз совершения диверсионно-террористических актов.

Пресс-служба НАК отметила, что в ходе обсуждения члены комитета, полпреды президента в федеральных округах, а также представители спецслужб и правоохранительных органов выработали «дополнительные меры, направленные на повышение эффективности противодействия террористическим угрозам в условиях проведения специальной военной операции».

Александр Бортников — об итогах 2022 года

Антитеррористическая деятельность в 2022 году

Председатель НАК Александр Бортников в ходе заседания также сообщил, что в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Наряду с этим пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

Председатель НАК добавил, что в результате слаженной работы правоохранительных органов значительно сокращено ресурсное обеспечение террористов, заблокированы счета около трёх тыс. граждан, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 94 миллионов рублей.

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На заседании также отмечалось, что совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовала усилению защиты информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма. Так, в Интернете заблокировано 5,7 тыс. и удалено более 25 тыс. материалов террористического содержания. При этом с 24 февраля заблокировано более 3,5 тыс. интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о СВО.

«В целях противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность активизировано проведение адресных профилактических и воспитательных мероприятий во всех учебных заведениях страны. Проведено более 500 тыс. мероприятий, направленных на формирование у молодёжи патриотической позиции и критического отношения к украинской националистической пропаганде», — сообщается в НАК.

Кроме того, силовики за год выявили около 2,6 тыс. фактов незаконного оборота оружия, ликвидировали более 50 подпольных оружейных мастерских, пресекли деятельность 74 организованных преступных групп, занимавшихся изготовлением средств поражения.

Отметим, что в 2021 году силовые ведомства не допустили ни одного теракта на территории России, предотвратив 65 преступлений террористической направленности, нейтрализовав 23 бандита, в том числе четырёх бандглаварей, задержав 312 боевиков и 821 пособника. Кроме того, была пресечена деятельность 211 преступных групп, специализировавшихся на изготовлении средств поражения и их контрабанде, а также ликвидировано 236 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.