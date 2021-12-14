НАК: в России в 2021 году ликвидировано 236 подпольных оружейных мастерских
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«Пресечена деятельность 211 преступных групп, специализировавшихся на изготовлении средств поражения и их контрабанде. Ликвидировано 236 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия», — приводит ТАСС сообщение НАК.
Отмечается, что изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Также стало известно, что в России за год нейтрализованы 23 бандита, в том числе четыре бандглаваря, задержаны 312 боевиков и 821 пособник.