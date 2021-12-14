НАК: в России в этом году не допущено терактов

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о том, что в России в этом году удалось не допустить ни одного теракта.
НАК: в России в этом году не допущено терактов
  • © Национальный антитеррористический комитет

«В результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении НАК.

Также отмечается, что в России за год нейтрализованы 23 бандита, в том числе четыре бандглаваря, задержаны 312 боевиков и 821 пособник.

В октябре в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов и ликвидированы 84 боевика.

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