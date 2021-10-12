В НАК сообщили о пресечении 29 терактов на Северном Кавказе за три года

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В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов и ликвидированы 84 боевика.
В НАК сообщили о пресечении 29 терактов на Северном Кавказе за три года
  • © НАК

«За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, за три года в СКФО ликвидированы 84 бандита, задержаны 379 пособников», — говорится в сообщении по итогам заседания НАК.

В комитете добавили, что выявили 592 законспирированные ячейки, члены которых намеревались «совершить террористические акты в местах массового пребывания людей».

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков сообщил, что жертвами терактов в 2021 году стали около 23 тыс. человек во всём мире.

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