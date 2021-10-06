В мире в 2021 году произошло более семи тысяч терактов
- РИА Новости
«С начала этого года осуществлено свыше семи тысяч тератак в 75 странах. Их жертвами стали около 23 тыс. человек. Таким образом, в мире ежедневно совершается до 30 подобных преступлений», — приводит слова Кокова РИА Новости.
По его словам, самыми резонансными стали взрывы в столице Афганистана Кабуле, налёт на административный центр штата Борно в Нигерии и подрыв взрывного устройства на рынке в Багдаде.
«При таких обстоятельствах говорить о победе над международным терроризмом не приходится», — заключил Коков.
Ранее Россия и Иран призвали власти Афганистана бороться с терроризмом.