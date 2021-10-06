В мире в 2021 году произошло более семи тысяч терактов

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Жертвами терактов в 2021 году стали около 23 тыс. человек по всему миру. Всего произошло более семи тысяч террористических атак. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков.
В мире в 2021 году произошло более семи тысяч терактов
  • РИА Новости

«С начала этого года осуществлено свыше семи тысяч тератак в 75 странах. Их жертвами стали около 23 тыс. человек. Таким образом, в мире ежедневно совершается до 30 подобных преступлений», — приводит слова Кокова РИА Новости.

По его словам, самыми резонансными стали взрывы в столице Афганистана Кабуле, налёт на административный центр штата Борно в Нигерии и подрыв взрывного устройства на рынке в Багдаде.

«При таких обстоятельствах говорить о победе над международным терроризмом не приходится», — заключил Коков.

Ранее Россия и Иран призвали власти Афганистана бороться с терроризмом.

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