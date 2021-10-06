В мире в 2021 году произошло более семи тысяч терактов

Жертвами терактов в 2021 году стали около 23 тыс. человек по всему миру. Всего произошло более семи тысяч террористических атак. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков.

«С начала этого года осуществлено свыше семи тысяч тератак в 75 странах. Их жертвами стали около 23 тыс. человек. Таким образом, в мире ежедневно совершается до 30 подобных преступлений», — приводит слова Кокова РИА Новости.

По его словам, самыми резонансными стали взрывы в столице Афганистана Кабуле, налёт на административный центр штата Борно в Нигерии и подрыв взрывного устройства на рынке в Багдаде.

«При таких обстоятельствах говорить о победе над международным терроризмом не приходится», — заключил Коков.

Ранее Россия и Иран призвали власти Афганистана бороться с терроризмом.