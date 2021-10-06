Россия и Иран призвали власти Афганистана бороться с терроризмом

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Россия и Иран призывают власти Афганистана к бескомпромиссной борьбе с терроризмом и намерены координировать усилия по афганскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Россия и Иран призвали власти Афганистана бороться с терроризмом
  • РИА Новости

«Призываем новые афганские власти к бескомпромиссной борьбе с террористическими группировками, а также с незаконным трафиком наркотиков и оружия», — приводит РИА Новости слова Лаврова на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Афганистан должен перестать быть источником региональной и глобальной нестабильности, добавил министр.

Стороны обсудили перспективы регионального и международного сотрудничества по содействию постконфликтному восстановлению Афганистана.

«На этот счёт есть соответствующие инициативы и у Российской Федерации, и у Исламской Республики Иран. Мы сегодня говорили о том, как оптимально согласовать усилия по их реализации», — пояснил Лавров.

6 октября в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Ирана.

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