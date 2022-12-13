НАК: на границе с начала года задержали более 400 украинских националистов и преступников
- РИА Новости
- © Александр Кондратюк
Об этом информирует РИА Новости.
Также отмечается, что в Россию не допустили въезд 1026 лиц, причастных к террористической деятельности
В Москве 13 декабря состоялось совместное заседание НАК и федерального оперативного штаба. В ходе заседания были подведены результаты работы в 2022 году, а также определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
Кроме того, в НАК сообщили, что с начала года в России предотвращено 64 теракта.