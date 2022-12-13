НАК: на границе с начала года задержали более 400 украинских националистов и преступников

По информации Национального антитеррористического комитета, на российской госгранице в пунктах пропуска с начала года были задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников.

Об этом информирует РИА Новости.

Также отмечается, что в Россию не допустили въезд 1026 лиц, причастных к террористической деятельности

В Москве 13 декабря состоялось совместное заседание НАК и федерального оперативного штаба. В ходе заседания были подведены результаты работы в 2022 году, а также определены приоритетные направления деятельности на следующий год.

Кроме того, в НАК сообщили, что с начала года в России предотвращено 64 теракта.