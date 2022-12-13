«При попытке выехать на Украину»: в аэропорту Красноярска задержали пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

Житель Абакана задержан в аэропорту Красноярска при попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину. Целью задержанного было вступление в ряды ВСУ для участия в боевых действиях против Вооружённых сил России, сообщает ФСБ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на государственную измену». Ему грозит до 20 лет колонии.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Абакана по подозрению в покушении на государственную измену. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«При попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину для вступления в ряды ВСУ он был задержан в аэропорту города Красноярска», — говорится в сообщении.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на государственную измену». Ему грозит до 20 лет колонии.

Российской спецслужбой в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что житель Абакана инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооружённых сил Украины для участия в их составе в боевых действиях. В этих целях он совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона, в связи с чем органами внутренних дел Республики Хакасия привлечён к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

ФСБ задержала в Красноярске жителя Абакана, пытавшегося попасть в украинскую армию

Противодействие деятельности, нарушающей госбезопасность РФ

8 декабря были задержаны два жителя Севастополя по подозрению в госизмене в форме шпионажа в пользу СБУ. По данным ФСБ, один из задержанных был завербован ещё в 2016 году и являлся «сторонником украинской идеологии». За денежные средства он передавал информацию о расположении объектов Минобороны России. Летом мужчина по заданию кураторов из СБУ привлёк к шпионажу своего знакомого, который собирал и передавал через мессенджер данные об объектах ФСБ России.

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6 октября источник RT сообщил, что в отношении политика Владимира Кара-Мурзы* возбудили дело о государственной измене. По данным следствия, на протяжении многих лет он оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за что получал около $30 тыс. ежемесячно. Позднее его адвокат Вадим Прохоров подтвердил, что обвинения предъявлены по трём эпизодам — «это открытые выступления, запись которых можно найти в интернете».

13 октября в Запорожской области сотрудники Росгвардии задержали пособника ВСУ. Он в течение нескольких месяцев по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, об объектах гражданской инфраструктуры и обстановке.

3 октября в Херсонской области был задержан 28-летний местный житель, который с начала СВО передавал СБУ информацию о местах дислокации, численности подразделений ВС России, маршрутах их перемещения.

13 сентября силовики задержали директора по качеству одного из российских авиационных заводов, который имел доступ к секретной информации. По данным ФСБ, он фотографировал чертежи деталей боевой авиатехники и передавал эту информацию сотруднику украинского предприятия.

26 августа ФСБ заявила о задержании в Курской области гражданина Украины, который подозревался в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России для их дальнейшего применения против безопасности РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

В ходе допроса задержанный заявил, что его завербовали в 2018 году на «компрометирующих условиях», в результате чего он дал расписку о сотрудничестве с украинской стороной. По его словам, он проводил сбор информации о российских офицерах и об их семьях.

В том же месяце в Краснодаре был задержан агент СБУ, который передавал сведения Киеву. Мужчина, работавший на украинскую спецслужбу за денежное вознаграждение, проводил инициативный сбор и передачу украинской стороне информации, которая может быть использована против безопасности Российской Федерации.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.